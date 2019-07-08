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РИА Новости

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает" предложения украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран, говорится в заявлении пресс-службы главы республики.
Ранее в понедельник Зеленский предложил Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.
"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 13:45
"Надо поговорить". Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Единственное непонятно, а Трамп то знает что его на стрелку приглашают?)
8 июля, 17:02
Сильвестр Ярославский
28250002
Этот за любой кипишь где его упоминают)))))
8 июля, 15:54
Арсений Понфиленко
22250003
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