Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает" предложения украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран, говорится в заявлении пресс-службы главы республики.
Ранее в понедельник Зеленский предложил Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.
"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.