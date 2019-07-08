Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает" предложения украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран, говорится в заявлении пресс-службы главы республики.

Ранее в понедельник Зеленский предложил Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.