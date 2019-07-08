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РИА Новости

СМИ: Израиль обвинил ПНА в совершении терактов времен второй интифады

Вчера, 15:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Иерусалимский окружной суд постановил, что Палестинская национальная администрация несет ответственность за ряд терактов времен второй интифады, сообщают местные СМИ.
Как пишет издание Times of Israel, речь идет о 17 терактах, совершенных в период второй интифады.
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В свою очередь газета Jerusalem Post отмечает, что к некоторым атакам причастны движение ХАМАС и группировка "Исламский джихад", однако, приняв во внимание представленные доказательства, суд постановил, что ответственность несет ПНА.
Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.
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