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РИА Новости

ВГТРК пригласила гостей отмененного телемоста с Украиной в Россию

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОператор во время прямого эфира
Оператор во время прямого эфира
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" после обострения ситуации вокруг телемоста с украинским каналом NewsOne пригласил участников будущего эфира в московскую студию, сообщила пресс-служба ВГТРК.
"Телемост задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем", - говорится в заявлении.
Добавляется, что в контексте сложившейся ситуации телеканал "Россия 1" принял к сведению позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может "создать угрозу безопасности журналистов и их семей".
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"Принимая во внимание это обстоятельство, мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - подчеркнули на канале.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал проведение телемоста с каналом NewsOne, который должен был состояться 12 июля в 18:00. Украинские политики и журналисты резко раскритиковали такую инициативу.
Так, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" посчитала телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста во время войны недопустимо".
Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
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Реакция после отмены телемоста

После угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких телеканал NewsOne принял решение отменить телемост с Россией.
После этого в обеих палатах российского парламента раскритиковали действия людей, мешавших состояться эфиру. По словам сенатора Владимира Джабарова, украинские националисты боятся, что простые граждане узнают правду о взаимоотношениях с Россией.
Депутат Сергей Железняк заявил, что угрозы расправы над представителями СМИ стали наглядной демонстрацией прямого нарушения свободы слова и демократии.

"Характерно, что официальный Киев предпочитает не замечать выходок радикалов, чем в очередной раз доказывает, что ничем не отличается от предыдущих властей, также готовых плясать под дудку националистов", - заявил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, западное сообщество, которое "на словах рьяно ратует за демократические институты", должно было бы обратить внимание на положение дел в стране.
Над пропастью во лжи
Вчера, 17:15
Над пропастью во лжи
930204
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