Защита Кочаряна попросила суд освободить его под залог

ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна просит суд освободить его под залог, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.

"Защита Кочаряна представила письменное ходатайство в суд первой инстанции с просьбой об освобождении Кочаряна под залог", - сказала Саакова. По ее словам, сумма залога оставлена на усмотрение суда.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.