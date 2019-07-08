Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T15:42Z
https://ria.ru/20190708/1556317400.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_120:46:1000:541_1036x0_80_0_0_9a44b500849c7545103308143ae9f6fd.jpg
РИА Новости

Защита Кочаряна попросила суд освободить его под залог

Вчера, 15:42
754
© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна просит суд освободить его под залог, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.
"Защита Кочаряна представила письменное ходатайство в суд первой инстанции с просьбой об освобождении Кочаряна под залог", - сказала Саакова. По ее словам, сумма залога оставлена на усмотрение суда.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Роберт Кочарян в суде
1 июля, 15:29
Генпрокуратура Армении предложила судье по делу Кочаряна взять самоотвод
010001
Обсудить 0
Роберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
МЧС Армении сообщило о гибели россиянина в ДТП
РИА
Новости
Студия телеканала NewsOne
ГП Украины заявила, что бенефициары NewsOne связаны с Промсвязьбанком
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"
В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
Лента
новостей
Логотип информационного агентства Sputnik
Представитель ОБСЕ по СМИ рассказал о случаях дискриминации Sputnik
Оператор во время прямого эфира
ВГТРК пригласила гостей отмененного телемоста с Украиной в Россию
СМИ: Израиль обвинил ПНА в совершении терактов времен второй интифады
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Грузинские вина на полках магазина
Комитет Госдумы поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
В МВД Грузии заявили об отсутствии очередей на границе с Россией
Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Ирана возросло до 64
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме отмену телемоста назвали нарушением свободы слова
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
Лента новостейМолния