Защита Кочаряна попросила суд освободить его под залог

ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна просит суд освободить его под залог, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.
"Защита Кочаряна представила письменное ходатайство в суд первой инстанции с просьбой об освобождении Кочаряна под залог", - сказала Саакова. По ее словам, сумма залога оставлена на усмотрение суда.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.