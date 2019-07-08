ГП Украины заявила, что бенефициары NewsOne связаны с Промсвязьбанком

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины получила информацию о том, что конечные бенефинциары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком, этого достаточно для применения санкций к телеканалу, сообщил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы. Луценко ранее сообщил, что Генеральная прокуратура Украины в понедельник возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, собственником NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане Республики Кипр. Один из них одновременно является соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", - сказал Луценко журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Он отметил, что именно через Промсвязьбанк финансируется оборонный заказ РФ.

"По моему мнению, это достаточная информация наконец-то для того, чтобы Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции к этому каналу", - сказал Луценко, объяснив, что ранее СНБО не мог применить санкции к NewsOne, так как, по украинскому законодательству, к юрлицам они могут применяться только при наличие признаков сотрудничества с террористами.

Луценко считает, что заседание СНБО должно пройти немедленно.

По данным информации на сайте NewsOne, конечный бенефициар компании "Новости 24 часа", которая является собственником телеканала, выступает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак. По данным реестра, парламентарий также является собственником компании "ТРК "112-ТВ", которая владеет телеканалом "112 Украина", а также компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", которые владеют телеканалом ZIK.