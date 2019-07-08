Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

"Это впервые, когда профильный вице-премьер <...> не принимает участие в саммите. <...> Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола. Охранники сказали, что меня нет в списках", — рассказала политик в эфире телеканала " Прямой ".