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РИА Новости

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.

"Это впервые, когда профильный вице-премьер <...> не принимает участие в саммите. <...> Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола. Охранники сказали, что меня нет в списках", — рассказала политик в эфире телеканала "Прямой".

Климпуш-Цинцадзе отметила, что для нее это уже четвертый саммит в должности замглавы Кабмина.
Произошедшее она расценивает как "саботаж, какие-то кулуарные неформальные, неофициальные консультации, мелкие и низкие игры, интриги, которые затеялись со стороны главы правительства".
Она также напомнила, что принимала участие в подготовке документов, которые планируется утвердить на мероприятии.
Украинское правительство возглавляет Владимир Гройсман. Его пресс-секретарь назвал обвинение вице-премьера "политической игрой".
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Иванна Климпуш-ЦинцадзеЕвросоюзКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"...Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе...". Чисто украинская фамилия, прям как у саакашвили.
8 июля, 16:31
strannik_4691
35500001
Организаторы саммита пытались, но так и не смогли внести фамилию вице-премьера в списки.
8 июля, 16:39
Владимир Царев
18410001
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