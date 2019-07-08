Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
"Это впервые, когда профильный вице-премьер <...> не принимает участие в саммите. <...> Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола. Охранники сказали, что меня нет в списках", — рассказала политик в эфире телеканала "Прямой".
Климпуш-Цинцадзе отметила, что для нее это уже четвертый саммит в должности замглавы Кабмина.
Произошедшее она расценивает как "саботаж, какие-то кулуарные неформальные, неофициальные консультации, мелкие и низкие игры, интриги, которые затеялись со стороны главы правительства".
Она также напомнила, что принимала участие в подготовке документов, которые планируется утвердить на мероприятии.
Украинское правительство возглавляет Владимир Гройсман. Его пресс-секретарь назвал обвинение вице-премьера "политической игрой".