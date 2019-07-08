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РИА Новости
Медиавойны

Представитель ОБСЕ по СМИ рассказал о случаях дискриминации Sputnik

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип информационного агентства Sputnik
Логотип информационного агентства Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в докладе о деятельности своего офиса рассказал о случаях дискриминации в отношении журналистов агентства Sputnik, потребовавших его реакции.
Доклад о деятельности офиса за период с 22 ноября 2018 года по 4 июля 2019 года Дезир представил на постсовете ОБСЕ.
Так, 8 февраля Дезир выражал обеспокоенность канадским властям в связи с тем, что журналистам Sputnik и РИА Новости отказали в аккредитации на встречу глав МИД Группы Лимы 4 июля.
В заявлении в официальном аккаунте в Twitter 28 мая Дезир выражал обеспокоенность ситуацией с шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом в аэропорту Вильнюсе - журналиста задержали и закрыли въезд в страну на пять лет.
Как отмечает Дезир, 19 июня он также получал письмо от российских властей, выражавших беспокойство призываем литовского парламента заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва. Дезир ответил, что пристально следит за развитием ситуации в этом случае, а также уведомил, что проявил участие в случае с Касемом.
Стенд телеканала RT
5 июля, 17:09
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Это далеко не все случаи дискриминации в отношении журналистов Sputnik, произошедшие в мире за этот период. РИА Новости регулярно просит Дезира прокомментировать тот или иной инцидент в отношении агентства и других СМИ.
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МедиавойныАрлем ДезирОБСЕSputnikРоссияВ мире
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