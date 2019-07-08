Представитель ОБСЕ по СМИ рассказал о случаях дискриминации Sputnik

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в докладе о деятельности своего офиса рассказал о случаях дискриминации в отношении журналистов агентства Sputnik, потребовавших его реакции.

Доклад о деятельности офиса за период с 22 ноября 2018 года по 4 июля 2019 года Дезир представил на постсовете ОБСЕ.

Так, 8 февраля Дезир выражал обеспокоенность канадским властям в связи с тем, что журналистам Sputnik и РИА Новости отказали в аккредитации на встречу глав МИД Группы Лимы 4 июля.

В заявлении в официальном аккаунте в Twitter 28 мая Дезир выражал обеспокоенность ситуацией с шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом в аэропорту Вильнюсе - журналиста задержали и закрыли въезд в страну на пять лет.

Как отмечает Дезир, 19 июня он также получал письмо от российских властей, выражавших беспокойство призываем литовского парламента заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва. Дезир ответил, что пристально следит за развитием ситуации в этом случае, а также уведомил, что проявил участие в случае с Касемом.