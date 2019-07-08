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РИА Новости

"Золотая Корона": запрет на переводы денег в Грузию уведет платежи "в тень"

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУстройство самообслуживания платежной системы "Золотая корона"
Устройство самообслуживания платежной системы Золотая корона
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Устройство самообслуживания платежной системы "Золотая корона". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Введение в России запрета на переводы денег в Грузию уведет платежи "в тень", сообщила РИА Новости директор по маркетингу одной из крупнейших в РФ систем денежных переводов "Золотая Корона" Татьяна Роготень.
Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.
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"Объем переводов достаточно весомый. Переводы в Грузию, как правило, связаны с финансовой поддержкой близких. Наша система работает только с переводами физических лиц, мы не можем прокомментировать вопросы про переводы юрлиц", - сказала Роготень.
"Мы считаем, что введение запрета на переводы денег приведет к тому, что эти потоки просто переместятся в нелегальные каналы отправки денежных средств", - заключила она.
Согласно данным ЦБ РФ, сумма трансграничных денежных переводов, совершенных физлицами-резидентами и физлицами-нерезидентами из России в Грузию, в первом квартале текущего года составила 124,346 миллиона долларов против 132,2 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. При этом физлица-резиденты за первый квартал 2019 года перевели 101,6 миллиона долларов, что составляет более 80% всего объема переводов. В свою очередь физлица-нерезиденты перевели всего 22,7 миллиона долларов.
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