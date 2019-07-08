Эксперт: запрет переводов из России негативно отразится на экономике Грузии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сальдо денежных переводов граждан между Россией и Грузией в 2018 году составило 2,9 процента ВВП республики, поэтому их остановка со стороны России, хотя и очевидно негативно могла бы сказаться на экономике этой страны, но не будет критичной, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"За 2018 год переводы физических лиц из России в Грузию составили 631 миллион долларов США, а из Грузии в Россию — 158 миллионов долларов. Сальдо — 473 миллиона долларов США. Сопоставим эту величину с ВВП Грузии: 16,3 миллиарда долларов США. То есть сальдо переводов физлиц составляет 2,9 процента ВВП Грузии. Понятно, что остановка денежного потока из России, хотя и не будет критична для Грузии, все-таки негативно отразится на ее экономике", — отметил он.

Объем платежей, совершенных юрлицами, оценить сложнее, продолжил эксперт. "Однако понятно, что сумма платежей юрлиц из России в Грузию сопоставима с импортом России из Грузии. В 2018 году этот импорт составил 398,1 миллиона долларов — 2,4 процента ВВП Грузии", — подсчитал Осадчий.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов ранее заявил, что Совет Госдумы сегодня поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.