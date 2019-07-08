Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T15:20Z
https://ria.ru/20190708/1556316228.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155607/61/1556076162_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_80bcb9354932decdef6a570032f64fe1.jpg
РИА Новости

Эксперт: запрет переводов из России негативно отразится на экономике Грузии

Вчера, 15:20
11904
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США
Банкноты долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сальдо денежных переводов граждан между Россией и Грузией в 2018 году составило 2,9 процента ВВП республики, поэтому их остановка со стороны России, хотя и очевидно негативно могла бы сказаться на экономике этой страны, но не будет критичной, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"За 2018 год переводы физических лиц из России в Грузию составили 631 миллион долларов США, а из Грузии в Россию — 158 миллионов долларов. Сальдо — 473 миллиона долларов США. Сопоставим эту величину с ВВП Грузии: 16,3 миллиарда долларов США. То есть сальдо переводов физлиц составляет 2,9 процента ВВП Грузии. Понятно, что остановка денежного потока из России, хотя и не будет критична для Грузии, все-таки негативно отразится на ее экономике", — отметил он.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 08:00
"Русофобия заменила национальную идею". Когда закончатся протесты в Тбилиси
Объем платежей, совершенных юрлицами, оценить сложнее, продолжил эксперт. "Однако понятно, что сумма платежей юрлиц из России в Грузию сопоставима с импортом России из Грузии. В 2018 году этот импорт составил 398,1 миллиона долларов — 2,4 процента ВВП Грузии", — подсчитал Осадчий.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 14:42
Москалькова прокомментировала вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов ранее заявил, что Совет Госдумы сегодня поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.
Согласно данным ЦБ России, сумма трансграничных денежных переводов, совершенных физлицами-резидентами и физлицами-нерезидентами из России в Грузию, в первом квартале текущего года составила 124,346 миллиона долларов против 132,2 миллиона за аналогичный период прошлого года. При этом физлица-резиденты за первый квартал 2019 года перевели 101,6 миллиона долларов, физлица-нерезиденты — 22,7 миллиона.
Геннадий Онищенко
Вчера, 14:20
Грузинская экономика рухнет при запрете поставок в Россию, заявил Онищенко
13741006
Обсудить 5
Скандал вокруг "Рустави 2"РоссияГрузияЭкономика
Популярные комментарии
Запрет переводов и экспрта вина, необходимо как-то реагировать, если уже президент Грузии допускает такие высказывания. Не надо нас любить, но если явно оскорбляют, нужно это безобразие как-то остановить.
8 июля, 15:35
660.tatyana.russia
1100000
И очень хорошо, что негативно отразиться - место знать будут
8 июля, 15:56
Максим Исаев
1000000
Рекомендуем
Грузинские вина на полках магазина
Комитет Госдумы поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии
РИА
Новости
Пьяный мужчина
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Вид на стадион Екатеринбург Арена
В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду-2023
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
Демонтаж рабочих мостов Крымского моста
В Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Геннадий Онищенко
Грузинская экономика рухнет при запрете поставок в Россию, заявил Онищенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
Лента новостейМолния