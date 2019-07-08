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РИА Новости

В МВД Грузии заявили об отсутствии очередей на границе с Россией

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" на грузино-российской границе работает в обычном режиме, скопления автомобилей и очередей нет, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД Грузии.
После введения российской стороной туристического эмбарго, которое подразумевает запрет на прямые авиарейсы между странами, находящимся в Грузии российским туристам остается несколько путей, чтобы вернуться на родину: либо воспользоваться транзитным рейсом грузинской авиакомпании Georgian Airways по маршруту Тбилиси-Ереван-Москва, либо поехать на автомобиле через КПП "Казбеги - Верхний Ларс".
"Пункт работает в обычном режиме, никаких скоплений не отмечается. Нет никаких изменений",- заявили в МВД.
Президент России Владимир Путин в июне подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Позже грузинские авиаперевозчики получили уведомление от министерства транспорта России о запрете полетов в РФ.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Вчера, 00:20
Авиасообщение между Россией и Грузией
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МВД ГрузииГрузияВ мире
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