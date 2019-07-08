В МВД Грузии заявили об отсутствии очередей на границе с Россией

ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" на грузино-российской границе работает в обычном режиме, скопления автомобилей и очередей нет, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД Грузии.

После введения российской стороной туристического эмбарго, которое подразумевает запрет на прямые авиарейсы между странами, находящимся в Грузии российским туристам остается несколько путей, чтобы вернуться на родину: либо воспользоваться транзитным рейсом грузинской авиакомпании Georgian Airways по маршруту Тбилиси-Ереван-Москва, либо поехать на автомобиле через КПП "Казбеги - Верхний Ларс".

"Пункт работает в обычном режиме, никаких скоплений не отмечается. Нет никаких изменений",- заявили в МВД.