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РИА Новости

Врио главы Ингушетии желает Евкурову побед на посту замминистра обороны

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил бывшего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова с назначением на должность заместителя министра обороны России и пожелал ему успехов и побед на новом посту.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Калиматова. В понедельник Путин назначил Евкурова замминистра обороны России и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
"Искренне поздравляю Юнус-Бека Баматгиреевича (Евкурова) с назначением на ответственную должность заместителя министра обороны Российской Федерации и присвоением ему воинского звания генерал-лейтенанта. Это, безусловно, свидетельство высокого доверия, оказанного ему президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным… Желаю успехов и побед в его новой работе", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он также выразил уверенность в том, что блестящий профессиональный опыт, полученный Евкуровым в годы воинской службы и во время руководства Ингушетией, поможет ему в решении новых больших задач на новом посту. "Верный долгу и Отечеству, он с честью оправдает оказанное ему доверие", - подчеркнул Калиматов.
Юнус-Бек Евкуров
Вчера, 14:54
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