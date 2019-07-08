Врио главы Ингушетии желает Евкурову побед на посту замминистра обороны

НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил бывшего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова с назначением на должность заместителя министра обороны России и пожелал ему успехов и побед на новом посту.

В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Калиматова. В понедельник Путин назначил Евкурова замминистра обороны России и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

"Искренне поздравляю Юнус-Бека Баматгиреевича (Евкурова) с назначением на ответственную должность заместителя министра обороны Российской Федерации и присвоением ему воинского звания генерал-лейтенанта. Это, безусловно, свидетельство высокого доверия, оказанного ему президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным… Желаю успехов и побед в его новой работе", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.