Кабмин выделит средства на доставку пожилых людей из сел на диспансеризацию

ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Правительство выделяет 2,2 миллиарда рублей социальным службам на приобретение автомобилей для доставки пожилых граждан из сельских населенных пунктов к месту диспансеризации в города, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы в рамках национального проекта выделяем 2,2 миллиарда рублей социальным службам на приобретение автомобилей для того, чтобы пожилых граждан из сельских населенных пунктов и малонаселенных пунктов доставлять на проведение диспансеризации в города", - сказала Голикова в ходе совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
При этом вице-премьер подчеркнула, что в данном случае важно осуществить "стыковку" между социальными и медицинскими службами для того, чтобы пожилые люди, которые прибыли на диспансеризацию, не сидели в очереди, а сразу получали медицинскую услугу.