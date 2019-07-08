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РИА Новости

Кабмин выделит средства на доставку пожилых людей из сел на диспансеризацию

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖитель села Литковка Омской области во время медицинского обследования
Житель села Литковка Омской области во время медицинского обследования
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Правительство выделяет 2,2 миллиарда рублей социальным службам на приобретение автомобилей для доставки пожилых граждан из сельских населенных пунктов к месту диспансеризации в города, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы в рамках национального проекта выделяем 2,2 миллиарда рублей социальным службам на приобретение автомобилей для того, чтобы пожилых граждан из сельских населенных пунктов и малонаселенных пунктов доставлять на проведение диспансеризации в города", - сказала Голикова в ходе совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
При этом вице-премьер подчеркнула, что в данном случае важно осуществить "стыковку" между социальными и медицинскими службами для того, чтобы пожилые люди, которые прибыли на диспансеризацию, не сидели в очереди, а сразу получали медицинскую услугу.
6 июля, 04:57
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
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Здоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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