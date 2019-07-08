Кабмин выделит средства на доставку пожилых людей из сел на диспансеризацию

ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Правительство выделяет 2,2 миллиарда рублей социальным службам на приобретение автомобилей для доставки пожилых граждан из сельских населенных пунктов к месту диспансеризации в города, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы в рамках национального проекта выделяем 2,2 миллиарда рублей социальным службам на приобретение автомобилей для того, чтобы пожилых граждан из сельских населенных пунктов и малонаселенных пунктов доставлять на проведение диспансеризации в города", - сказала Голикова в ходе совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.