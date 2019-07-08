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РИА Новости
Туризм

В Сочи участятся проверки безопасности пляжей после ЧП с катером в Джубге

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Илья ПиталевМорской вокзал в Сочи
Морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Проверки пляжей в Сочи на безопасность, а также работы маломерных судов участятся после происшествия с катером в Джубге, где погибли два человека, сообщает администрация курорта.
В пятницу в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с 55 туристами. В результате происшествия погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу.
Отмечается, что все пляжи Сочи перед началом летнего сезона получили паспорта готовности, то есть показали, что оснащены всем необходимым оборудованием. Их реальную работу летом периодически проверяют комиссии.
"В Сочи участятся проверки маломерных судов и водных аттракционов… Проверки проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе было решено устроить внеплановый объезд. Муниципалитет не имеет права разрешить или запретить бизнес на воде. Но зато может контролировать, как он ведется, и сообщать о результатах региональному управлению", - говорится в сообщении.
Пляж курортного комплекса в Сочи
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Уточняется, что среди нарушений, которые есть на пляжах, - отсутствие буйковых ограждений, спасательные лодки не укомплектованы. Также не всегда выдаются спасательные жилеты, например, желающим заняться сапсёрфингом.
Ранее Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации ведомства, на затонувшем в Черном море катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек. Южная транспортная прокуратура также организовала проверки соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания.
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