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РИА Новости

Уволенный турецкий "рокер-имам" намерен добиваться справедливости в ЕСПЧ

Вчера, 15:14
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© Фото из личного архива Ахмета Мухсина ТюзераАхмет Мухсин Тюзер
Ахмет Мухсин Тюзер
© Фото из личного архива Ахмета Мухсина Тюзера
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Известный в Турции имам Ахмет Мухсин Тюзер, уволенный, по его словам, из-за любви к рок-музыке, заявил РИА Новости после решения суда Антальи об отказе восстановить его на работе, что он намерен опротестовать этот вердикт в апелляционном суде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Ранее Тюзер был уволен с должности имама мечети в городе Каш провинции Анталья с формулировкой "из-за непригодности к госслужбе или потери пригодности" (по турецкому законодательству имамы являются государственными служащими), а административный суд Антальи отказал ему в иске о восстановлении на работе. Сам Тюзер считает, что настоящей причиной увольнения было его участие в созданной им рок-группе FiRock. Он ранее заявил РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним тему религиозного примирения.
"Неожиданное решение административного суда Антальи об отказе в моем иске разочаровало не только меня лично, но и поколебало будущее молодежи всей страны. В ближайшие дни я намерен подать жалобу в апелляционный суд, а если не добьюсь справедливости в Турции, буду обращаться в ЕСПЧ. Уверен, что в конце концов выиграю. Справедливость должна восторжествовать, потому что Аллах рядом с истиной", - сказал Тюзер.
По словам уволенного имама, "те, кто принял это несправедливое решение по отношению к человеку, который в стране и за рубежом постоянно продвигает положительный имидж Турции и разрушает стереотипы о ней, предают ценности нашей страны".
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"Причина отстранения меня от профессии – моя любовь к рок-музыке, хотя именно она позволила мне найти путь к сердцам молодых, протянуть им руку. Диянет (управление по делам религии Турции) с самого начала пытался заставить меня замолчать, помешать моей музыкальной деятельности, выдвигая против меня лживые обвинения.. Бросать музыку я не собираюсь, моя главная боль – это молодёжь. Буду стараться помогать ей достичь счастья, веры, понимания справедливости. Это же будет способствовать миру и братству во всем мире", - добавил собеседник агентства.
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Новости - Религия и мировоззрениеЕвропейский суд по правам человекаТурцияВ мире
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