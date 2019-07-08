Более 480 выпускников Московской области получили высшие баллы на ЕГЭ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. 483 подмосковных выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил телеканал 483 подмосковных выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.

Она сообщила, что по итогам резервных экзаменационных дней и апелляционных процедур в Московской области насчитывается уже 483 максимальных результата по ЕГЭ.

"У нас уже 33 мультистобалльника, из них 30 человек получили высший балл по двум предметам, а трое выпускников заработали 300 баллов на едином госэкзамене", – сказала Ольга Забралова.

Министр также напомнила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с этого года выпускники, сдавшие два и более итоговых экзамена на 100 баллов, получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Также наградят и педагогов.