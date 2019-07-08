Более 480 выпускников Московской области получили высшие баллы на ЕГЭ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. 483 подмосковных выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.
Она сообщила, что по итогам резервных экзаменационных дней и апелляционных процедур в Московской области насчитывается уже 483 максимальных результата по ЕГЭ.
"У нас уже 33 мультистобалльника, из них 30 человек получили высший балл по двум предметам, а трое выпускников заработали 300 баллов на едином госэкзамене", – сказала Ольга Забралова.
Министр также напомнила, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с этого года выпускники, сдавшие два и более итоговых экзамена на 100 баллов, получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Также наградят и педагогов.
"Теперь денежное поощрение получат не только учителя, подготовившие стобалльника, но и сами ребята. В этом году 100 тысяч рублей полагается 33 выпускникам. Уверена, что это неплохая мера поддержки одаренных детей", — подчеркнула Ольга Забралова.