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РИА Новости

Суд арестовал московского "таксиста-отравителя"

Вчера, 15:11
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Суд арестовал таксиста, который обвиняется в том, что опоил и ограбил пассажира в Москве, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Ранее в полицию поступила информация, что в одну из столичных больниц попал мужчина, отравленный неизвестным веществом, он плохо себя почувствовал после того, как его угостил водой водитель такси. Когда мужчина пришёл в себя, он обнаружил, что у него пропала банковская карта и с неё списали 16 тысяч рублей.
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Отмечалось, что столичные полицейские нашли таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира, после разъяснительной работы с родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции. По данному факту было возбуждено дело по статье "разбой".
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Волк.
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Ирина ВолкМВД РоссииМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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