Суд арестовал московского "таксиста-отравителя"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Суд арестовал таксиста, который обвиняется в том, что опоил и ограбил пассажира в Москве, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Ранее в полицию поступила информация, что в одну из столичных больниц попал мужчина, отравленный неизвестным веществом, он плохо себя почувствовал после того, как его угостил водой водитель такси. Когда мужчина пришёл в себя, он обнаружил, что у него пропала банковская карта и с неё списали 16 тысяч рублей.

Отмечалось, что столичные полицейские нашли таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира, после разъяснительной работы с родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции. По данному факту было возбуждено дело по статье "разбой".