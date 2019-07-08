Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия должна занимать лидирующие позиции по значительному числу видов промышленной продукции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на сессии выставки "Иннопром".
"Если вопрос о том, какой я вижу нашу промышленность в будущем, ... я вижу ее высокоразвитой, чувствительной ко всем новациям, которые производятся в мире. Я вижу, что по значительному количеству промышленной продукции, которая производится в мире, Россия - не по всей конечно, но по значительному количеству - Россия должна занимать лидирующие позиции в мире, исходя из того человеческого потенциала, который имеется сегодня в России, который мы будем всячески развивать и поддерживать", - сказал Козак.
При этом Козак подчеркнул, что группируемые на платформенной основе меры господдержки будут доступны только тому бизнесу - и российскому, и зарубежному - который локализует на территории РФ соответствующее производство и его продукция будет конкурентоспособна на мировых рынках.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром".