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РИА Новости

Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки "ИННОПРОМ-2019". 8 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки ИННОПРОМ-2019. 8 июля 2019
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки "ИННОПРОМ-2019". 8 июля 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия должна занимать лидирующие позиции по значительному числу видов промышленной продукции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на сессии выставки "Иннопром".
"Если вопрос о том, какой я вижу нашу промышленность в будущем, ... я вижу ее высокоразвитой, чувствительной ко всем новациям, которые производятся в мире. Я вижу, что по значительному количеству промышленной продукции, которая производится в мире, Россия - не по всей конечно, но по значительному количеству - Россия должна занимать лидирующие позиции в мире, исходя из того человеческого потенциала, который имеется сегодня в России, который мы будем всячески развивать и поддерживать", - сказал Козак.
При этом Козак подчеркнул, что группируемые на платформенной основе меры господдержки будут доступны только тому бизнесу - и российскому, и зарубежному - который локализует на территории РФ соответствующее производство и его продукция будет конкурентоспособна на мировых рынках.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки "Иннопром".
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
1 июля, 17:26
Козак не видит необходимость в ручном регулировании розничных цен на бензин
1132001
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ИННОПРОМ-2019Дмитрий КозакРоссияЭкономика
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