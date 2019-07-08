Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем

"Если вопрос о том, какой я вижу нашу промышленность в будущем, ... я вижу ее высокоразвитой, чувствительной ко всем новациям, которые производятся в мире. Я вижу, что по значительному количеству промышленной продукции, которая производится в мире, Россия - не по всей конечно, но по значительному количеству - Россия должна занимать лидирующие позиции в мире, исходя из того человеческого потенциала, который имеется сегодня в России, который мы будем всячески развивать и поддерживать", - сказал Козак.