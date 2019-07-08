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РИА Новости

В Ярославле завели дело после инцидента с привязанным к столбу ребенком

Вчера, 15:05
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию пятилетнего мальчика в многодетной семье под Ярославлем после того, как ребенок был обнаружен привязанным к столбу, сообщило УМВД по региону в понедельник.
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из многодетной семьи в селе Юрьевском Мышкинского района, в которой воспитываются родные, приемные и дети под опекой, был обнаружен привязанным к столбу. Ребенка, а также остальных семерых детей временно изъяли из семьи. Инцидентом занимается полиция. Также свою проверку проводит детский омбудсмен. Отмечалось, что семья приехала из Московской области.
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"Пятого июля в полицию поступило сообщение о том, что при посещении представителями органов опеки и попечительства многодетной приемной семьи, проживающей в селе Юрьевское Мышкинского района, по месту жительства был обнаружен привязанным опекаемый мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
"По предварительной информации ребенок был привязан законным представителем за совершенную им шалость", - подчеркивает полиция.
Мальчик для проведения медобследования направлен в больницу, другие опекаемые дети находятся в социально-реабилитационном центре.
"Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ - по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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