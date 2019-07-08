Кубанские выпускники улучшили результаты сдачи ЕГЭ

КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Выпускники Краснодарского края улучшили результаты ЕГЭ по ряду предметов, в крае 298 стобалльных результатов, 18 выпускников получили максимальное количество баллов сразу по двум предметам, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На Кубани подвели итоги единого государственного экзамена по всем предметам. Хочу поздравить всех выпускников Краснодарского края с достойными результатами. У нас 298 стобалльных результатов, из них 18 ребят получили максимальное количество баллов сразу по двум предметам", - сказал глава края.

"В целом отмечу, в этом году результаты сдачи ЕГЭ кубанских выпускников по ряду предметов по выбору улучшились. Более того, ребята все чаще выбирают сложные, технические предметы – химию, информатику, биологию. Это значит, что такие отрасли, как промышленность, IT, строительство, медицина, в ближайшее время пополнятся новыми кадрами", - добавил губернатор.

По его словам, в этих направлениях специалисты сегодня максимально востребованы в регионе. "Уверен, наши ребята в будущем смогут построить хорошую карьеру, и мы еще услышим о них не только в масштабах края, но и страны", - заключил глава края.