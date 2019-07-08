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РИА Новости

В ГАИ призвали велосипедистов быть внимательными на дорогах

Вчера, 15:03
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрокат велосипедов в Москве
Прокат велосипедов в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ГАИ из-за большого числа ДТП советует при езде на велосипеде пересекать проезжую часть пешком, а во дворах не выезжать внезапно из-за припаркованных машин.
Согласно статистике ГИБДД, в столице с начала 2019 года произошло 111 наездов на велосипедистов, в результате которых два человека погибли и 109 пострадали, сообщает ведомство.
ГАИ напоминает о необходимости пересекать проезжую части пешим порядком, быть предельно внимательными при перемещении во дворах, особо подчеркивая опасность внезапного выезда из-за припаркованного транспорта.
Для безопасного движения ведомство советует велосипедистам использовать защитную экипировку и светоотражающие элементы, а также предостерегает от рискованных и резких маневров.
Госавтоинспекция отмечает, что основными причинами ДТП с участием велосипедистов являются нарушение очередности проезда, движение на велосипеде по пешеходному переходу и нарушение требований сигналов светофора.
Джеффри Пайетт
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ГИБДД МВД РФМоскваОбщество
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