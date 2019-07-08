В ГАИ призвали велосипедистов быть внимательными на дорогах

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ГАИ из-за большого числа ДТП советует при езде на велосипеде пересекать проезжую часть пешком, а во дворах не выезжать внезапно из-за припаркованных машин.

Согласно статистике ГИБДД, в столице с начала 2019 года произошло 111 наездов на велосипедистов, в результате которых два человека погибли и 109 пострадали, сообщает ведомство.

ГАИ напоминает о необходимости пересекать проезжую части пешим порядком, быть предельно внимательными при перемещении во дворах, особо подчеркивая опасность внезапного выезда из-за припаркованного транспорта.

Для безопасного движения ведомство советует велосипедистам использовать защитную экипировку и светоотражающие элементы, а также предостерегает от рискованных и резких маневров.