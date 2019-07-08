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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали отмену телемоста между Москвой и Киевом

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Диалог между Россией и Украиной должен быть направлен на урегулирование вопросов мира и безопасности граждан, однако периодически эти попытки срываются украинской стороной, прокомментировал отмену телемоста между Москвой и Киевом лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.
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"Эти заявления (угрозы физической расправы. — Прим. ред.) — они на самом деле звучат, но никаких действий не происходит. Со стороны Российской Федерации и со стороны официальных властей постоянно звучит, что необходим диалог. Этот диалог, соответственно, должен быть направлен на урегулирование вопросов мира, вопросов безопасности граждан, вопросов безопасности людей, и мы видим, как периодически просто эти все процессы срываются украинской стороной. Мы слышим заявления сегодняшнего президента Украины, но до реальных шагов пока ничего не доходит", — сказал Неверов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Россия всегда готова к диалогу, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.
"И без диалога невозможно никакое урегулирование. Но в первую очередь, если говорить об Украине, то диалог должен быть между представителями, соответственно, Донецка, Луганска и украинских властей. Мы готовы в рамках Минского соглашения участвовать в этом процессе, но этот диалог должен быть на той площадке, он должен быть там", — добавил он.
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Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Сообщение вызвало недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".
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