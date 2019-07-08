В Госдуме прокомментировали отмену телемоста между Москвой и Киевом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Диалог между Россией и Украиной должен быть направлен на урегулирование вопросов мира и безопасности граждан, однако периодически эти попытки срываются украинской стороной, прокомментировал отмену телемоста между Москвой и Киевом лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.

"Эти заявления (угрозы физической расправы. — Прим. ред.) — они на самом деле звучат, но никаких действий не происходит. Со стороны Российской Федерации и со стороны официальных властей постоянно звучит, что необходим диалог. Этот диалог, соответственно, должен быть направлен на урегулирование вопросов мира, вопросов безопасности граждан, вопросов безопасности людей, и мы видим, как периодически просто эти все процессы срываются украинской стороной. Мы слышим заявления сегодняшнего президента Украины, но до реальных шагов пока ничего не доходит", — сказал Неверов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Россия всегда готова к диалогу, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.

"И без диалога невозможно никакое урегулирование. Но в первую очередь, если говорить об Украине, то диалог должен быть между представителями, соответственно, Донецка, Луганска и украинских властей. Мы готовы в рамках Минского соглашения участвовать в этом процессе, но этот диалог должен быть на той площадке, он должен быть там", — добавил он.