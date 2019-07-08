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РИА Новости

Кузнецова оценила ситуацию с привязанным ребенком в Ярославской области

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о ситуации с мальчиком, которого привязали старшие дети в воспитательных целях, а также сказала о необходимости реформирования института органов опеки.
"Ещё по дороге в Ярославскую область мне пришла информация, что выявили ребенка, который был привязан, и это сделали его приемные родители. Тут же выехали в семью, забрали детей - оказалось один, по-моему, свой ребенок, остальные - приемные 6 детей. И такая работа объяснялась воспитательными задачами со стороны старших детей", - сказала Кузнецова журналистам во время всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
Вчера, 11:02
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Детский омбудсмен отметила, что сейчас дети находятся в приюте, и выразила надежду, что в скором времени найдется семья, где о них будут заботиться.
Также уполномоченный заявила, что необходим жесткий контроль за воспитательной работой в приемных семьях параллельно с поддержкой и помощью.
"Необходим жесткий контроль за тем, каким образом осуществляется воспитательная работа в приемных семьях. Контроль должен идти параллельно с поддержкой и помощью... Институт органов опеки и попечительства должен развиваться в конструктивном направлении в конце концов. И те предложения, которые мы давали о реформирования органов опеки, до сих пор, к сожалению, стоят на месте", - сказала Кузнецова.
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Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из многодетной семьи в селе Юрьевском Мышкинского района, в которой воспитываются родные, приемные и дети под опекой, был обнаружен привязанным к столбу. Ребенка, а также остальных семерых детей временно изъяли из семьи. Инцидентом занимается полиция. Также свою проверку проводит детский омбудсмен. Отмечалось, что семья приехала из Московской области.
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Анна КузнецоваЯрославская областьПроисшествия
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