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РИА Новости

Правительство отменило форум "Неделя национальной безопасности" в 2019 году

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный форум "Неделя национальной безопасности" в нынешнем году в России проводиться не будет, это следует из распоряжения кабинета министров РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, "Неделя национальной безопасности-2019" исключена из перечня международных выставок продукции военного назначения, проводимых в России в текущем году.
Первоначально этот форум планировалось провести в мае нынешнего года в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, но в марте он по предыдущему распоряжению правительства был сдвинут на конец сентября.
"Неделя национальной безопасности" задумана в целях укрепления экономических и политических интересов России, имиджа РФ как одного из основных производителей и экспортеров специальной техники и технологий в области безопасности. Демонстрационной программой форума предусматривается показ возможностей образцов технических средств в сфере обеспечения безопасности. Организаторами форума выступают Минпромторг, Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия и госкорпорация "Ростех".
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