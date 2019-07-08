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РИА Новости

Зариф назвал задержание танкера опасным прецедентом

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал задержание властями Гибралтара танкера с иранской нефтью опасным прецедентом.
"Иран не является ни членом ЕС, ни подпадает под какое-либо европейское нефтяное эмбарго. Когда я проверял последний раз, ЕС был против экстерриториальности. Незаконный захват Британией танкера с нефтью от имени "Группы-Б" - это пиратство, ясное и простое. Он создает опасный прецедент и должен прекратиться немедленно", - заявил Зариф в Twitter.
"Группой-Б" Зариф называет "объединение" советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
В минувший четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
Здание Министерства иностранных дел РФ
5 июля, 19:43
В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре
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Мохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
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