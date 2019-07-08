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РИА Новости

Отечественный разработчик установит новую навигационную систему на SSJ100

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) и компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) заключили договор на поставку опытного образца новой навигационной системы для самолета Sukhoi Superjet 100, заявили в пресс-службе КРЭТ.
Бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-2015 разработана Московским институтом электромеханики и автоматики в рамках программы импортозамещения для SSJ100. В настоящее время навигационная система для лайнера поставляется зарубежным производителем.
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"БИНС-2015 по своим техническим и точностным характеристикам соответствует передовым зарубежным аналогам инерциальных навигационных систем для магистральных самолетов, – рассказал генеральный директор АО "КРЭТ" Николай Колесов. – В настоящее время совместно с АО "ГСС" разрабатывается документация для установки системы на борт SSJ100".
Система способна определять местоположение летательного аппарата без использования спутниковой навигации и связи с наземными объектами. Она может в автономном режиме в условиях отсутствия сигналов извне определять координаты и давать полную информацию о навигационных параметрах движения самолета – углах курса, тангажа (дифферента), крена, ускорения, скорости движения и координатах объекта.
БИНС-2015 станет частью экспозиции КРЭТ на международном авиасалоне МАКС-2019. Оценочные летные испытания системы начнутся осенью 2019 года.
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорацияЭкономика
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