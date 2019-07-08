Отечественный разработчик установит новую навигационную систему на SSJ100

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) и компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) заключили договор на поставку опытного образца новой навигационной системы для самолета Sukhoi Superjet 100, заявили в пресс-службе КРЭТ.

Бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-2015 разработана Московским институтом электромеханики и автоматики в рамках программы импортозамещения для SSJ100. В настоящее время навигационная система для лайнера поставляется зарубежным производителем.

"БИНС-2015 по своим техническим и точностным характеристикам соответствует передовым зарубежным аналогам инерциальных навигационных систем для магистральных самолетов, – рассказал генеральный директор АО "КРЭТ" Николай Колесов. – В настоящее время совместно с АО "ГСС" разрабатывается документация для установки системы на борт SSJ100".

Система способна определять местоположение летательного аппарата без использования спутниковой навигации и связи с наземными объектами. Она может в автономном режиме в условиях отсутствия сигналов извне определять координаты и давать полную информацию о навигационных параметрах движения самолета – углах курса, тангажа (дифферента), крена, ускорения, скорости движения и координатах объекта.