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РИА Новости

Главу спасательного отряда на Кубани заподозрили в хищении 300 тысяч рублей

Вчера, 14:46
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СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено на начальника аварийно-спасательного отряда на Кубани, выписавшего себе премии и материальную помощь на более чем 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что начальник муниципального казенного учреждения "Аварийно-спасательный отряд" в Апшеронском районе Кубани самостоятельно издал приказы о начислении себе премий на общую сумму 259 тысяч рублей. Также, издавая приказы, он начислил и выплатил себе материальную помощь в размере 60 тысяч рублей, сообщает ведомство.
"В отношении начальника муниципального казенного учреждения возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств путем незаконной выплаты себе премий и материальной помощи в размере более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
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