Главу спасательного отряда на Кубани заподозрили в хищении 300 тысяч рублей

СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено на начальника аварийно-спасательного отряда на Кубани, выписавшего себе премии и материальную помощь на более чем 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Отмечается, что начальник муниципального казенного учреждения "Аварийно-спасательный отряд" в Апшеронском районе Кубани самостоятельно издал приказы о начислении себе премий на общую сумму 259 тысяч рублей. Также, издавая приказы, он начислил и выплатил себе материальную помощь в размере 60 тысяч рублей, сообщает ведомство.