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РИА Новости

Аксенов заявил, что соцсети дают больше информации, чем доклады чиновников

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что живое общение на страницах в соцсетях зачастую дает больше полезной информации, чем доклады и рапорты чиновников.
Аксенов в понедельник зарегистрировался в социальной сети "Одноклассники". При этом глава Крыма также является пользователем и других социальных сетей: Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте".
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"Так же, как и в других соцсетях, мы будем обсуждать здесь любые вопросы, волнующие крымчан, гостей полуострова, всех, кто интересуется жизнью нашего региона", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.
По словам Аксенова, "такое живое общение зачастую дает больше полезной информации, чем доклады и рапорты чиновников".
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Сергей АксеновСимферопольКрымОбщество
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