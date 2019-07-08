Аксенов заявил, что соцсети дают больше информации, чем доклады чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что живое общение на страницах в соцсетях зачастую дает больше полезной информации, чем доклады и рапорты чиновников.

Аксенов в понедельник зарегистрировался в социальной сети "Одноклассники". При этом глава Крыма также является пользователем и других социальных сетей: Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте".

"Так же, как и в других соцсетях, мы будем обсуждать здесь любые вопросы, волнующие крымчан, гостей полуострова, всех, кто интересуется жизнью нашего региона", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.