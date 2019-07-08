Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

ГОРКИ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.

"Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", — пошутил Медведев, открывая встречу.

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах.

Татьяна Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в регионах.