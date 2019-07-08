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РИА Новости

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

Вчера, 14:43
27402
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами правительства России. 8 июля 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами правительства России. 8 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами правительства России. 8 июля 2019
ГОРКИ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.

"Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", — пошутил Медведев, открывая встречу.

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.
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Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах.
Татьяна Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в регионах.
В свою очередь, Медведев распорядился подготовить проект поручений в связи с замечаниями.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
А я тоже иногда шучу. Зайду так в продуктовый магазин и - вот это мне, это, ещё это и вон то, а потом, не я пошутил, хлебушка мне и я пошел.
8 июля, 15:03
MrFiller
2050406
Может, пойти поработать? Или кроме хлеба ничего не принимает душа, с тех пор как хамона с пармезаном не стало?
8 июля, 15:41
Александр 792
7101110
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