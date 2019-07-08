Москалькова прокомментировала вопрос о запрете денежных переводов в Грузию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена попросить о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям, решения пенсионных вопросов при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.

Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.

"Я считаю своим долгом как уполномоченный по правам человека сделать все возможное, чтобы сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи. Возможно, я буду обращаться к своей коллеге, уполномоченному, чтобы подумать, как точечно, в индивидуальном порядке можно было бы решить вопрос конкретных людей", — сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, дифференцировано можно рассматривать вопросы, связанные с пенсиями, помощью детям и многодетным семьям. "Возможно, для этих людей можно сделать исключение, я буду прорабатывать этот вопрос и просить такие исключения сохранить", — сказала омбудсмен.

"Конечно, когда вопросы касаются бизнеса, политики, то общий подход имеет право на существование, <...> но гуманитарная составляющая должна быть выделена особо", — добавила уполномоченный.

По ее мнению, по вине националистов ситуация между Россией и Грузией обострилась. "Для меня очень печальна та ситуация, которая складывается между Россией и Грузией — два родных народа, у многих есть родственники в Грузии, у Грузин — в России, мы имеем одну историю", — отметила омбудсмен.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.