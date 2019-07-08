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РИА Новости

Москалькова прокомментировала вопрос о запрете денежных переводов в Грузию

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена попросить о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям, решения пенсионных вопросов при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.
Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.
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"Я считаю своим долгом как уполномоченный по правам человека сделать все возможное, чтобы сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи. Возможно, я буду обращаться к своей коллеге, уполномоченному, чтобы подумать, как точечно, в индивидуальном порядке можно было бы решить вопрос конкретных людей", — сказала Москалькова журналистам.
По ее словам, дифференцировано можно рассматривать вопросы, связанные с пенсиями, помощью детям и многодетным семьям. "Возможно, для этих людей можно сделать исключение, я буду прорабатывать этот вопрос и просить такие исключения сохранить", — сказала омбудсмен.
"Конечно, когда вопросы касаются бизнеса, политики, то общий подход имеет право на существование, <...> но гуманитарная составляющая должна быть выделена особо", — добавила уполномоченный.
По ее мнению, по вине националистов ситуация между Россией и Грузией обострилась. "Для меня очень печальна та ситуация, которая складывается между Россией и Грузией — два родных народа, у многих есть родственники в Грузии, у Грузин — в России, мы имеем одну историю", — отметила омбудсмен.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21 процент) был из России.
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Протесты в ГрузииТатьяна МоскальковаРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Пусть в Грузии думают, как им о семьях и своем народе заботиться. Нас оскорбляют, а мы все думаем. Наша власть о своем народе прежде всего должна думать, о своей стране.
8 июля, 15:06
660.tatyana.russia
1110100
Перекрыть все! Никаких лазеек оставлять нельзя!!!))))
8 июля, 14:47
Славик Н
910000
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