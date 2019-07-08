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РИА Новости

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Вчера, 14:42
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
"По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему учителем физкультуры в деревне Черный мыс Убинского района организовано проведение проверки. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Новосибирская областьПроисшествия
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