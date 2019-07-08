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РИА Новости

Суд арестовал на два месяца водителя бензовоза, попавшего в ДТП на Урале

Вчера, 14:40
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Ликвидация ДТП с участием бензовоза на севере Свердловской области. 7 июля 2019
Ликвидация ДТП с участием бензовоза на севере Свердловской области. 7 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Ликвидация ДТП с участием бензовоза на севере Свердловской области. 7 июля 2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Суд в Свердловской области принял решение арестовать на два месяца водителя бензовоза после ДТП, в котором погибли три человека и еще семеро пострадали, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 44-м километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн не справился с управлением, машина съехала в кювет и воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, еще семеро пострадали.
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
7 июля, 03:48
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
"Состоялось заседание суда... Судья рассмотрела материалы полиции и арестовала водителя бензовоза на два месяца, до 7 сентября текущего года", - сказал Горелых.
По его словам, водитель во время избрания ему меры пресечения "вел себя спокойно".
Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Как уточнили в региональной прокуратуре, водителю уже предъявлено обвинение. Необходимость двухмесячного заключения под стражу в ведомстве объяснили тем, что совершение указанного преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы. Кроме того, избрание столь строгой меры пресечения связано с нахождением водителя в момент аварии в состоянии опьянения, а также широким общественным резонансом, вызванным происшествием, добавили в прокуратуре.
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