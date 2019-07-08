Суд арестовал на два месяца водителя бензовоза, попавшего в ДТП на Урале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Суд в Свердловской области принял решение арестовать на два месяца водителя бензовоза после ДТП, в котором погибли три человека и еще семеро пострадали, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Авария произошла в ночь на воскресенье на 44-м километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн не справился с управлением, машина съехала в кювет и воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, еще семеро пострадали.

"Состоялось заседание суда... Судья рассмотрела материалы полиции и арестовала водителя бензовоза на два месяца, до 7 сентября текущего года", - сказал Горелых.

По его словам, водитель во время избрания ему меры пресечения "вел себя спокойно".

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.