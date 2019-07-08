В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

"По адресу улица Октябрьская мужчина отказался открывать дверь сотрудникам ФССП, высказывал угрозы в их адрес, прибывшим на место сотрудникам полиции в ходе переговоров удалось убедить мужчину открыть дверь", - сказал Титов.

По его словам, забаррикадировавшийся житель квартиры задержан, по данному факту проводится проверка.

В свою очередь, источник в экстренных службах города рассказал РИА Новости, что мужчина сам открыл дверь после того, как ее стали вскрывать "болгаркой".