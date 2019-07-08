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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой

Вчера, 14:38
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
"По адресу улица Октябрьская мужчина отказался открывать дверь сотрудникам ФССП, высказывал угрозы в их адрес, прибывшим на место сотрудникам полиции в ходе переговоров удалось убедить мужчину открыть дверь", - сказал Титов.
По его словам, забаррикадировавшийся житель квартиры задержан, по данному факту проводится проверка.
В свою очередь, источник в экстренных службах города рассказал РИА Новости, что мужчина сам открыл дверь после того, как ее стали вскрывать "болгаркой".
Другой источник уточнил агентству, что мужчина угрожал взорвать гранату, если к нему в квартиру кто-нибудь войдет.
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