РЖД планируют заказать 1,6 тысяч двухэтажных вагонов

ТЫНДА (Амурская обл.), 8 июл - РИА Новости. РЖД могут заказать у "Уральских локомотивов" (совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы "Синара") 1,6 тысячи двухэтажных вагонов с сидячими и спальными местами в одном вагоне, сообщил журналистам заместитель гендиректора перевозчика Дмитрий Пегов.

Президент Siemens в России Александр Либеров в интервью газете "Ведомости", опубликованном в начале декабря 2018 года, сообщал, что компания готова производить в России для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе "Ласточки". Холдинг РЖД в настоящее время эксплуатирует одноэтажные "Ласточки". РЖД в марте текущего года сообщили, что планируют заказать у "Уральских локомотивов" новые двухэтажные электропоезда, производство которых будет организовано в России на той же платформе, что и "Ласточки".

"(Это будет - ред.) не "Ласточка". Это новая разработка. Нам нужно понимать технические характеристики, смогут ли они делать. Если они это сделают, тогда, как написано в меморандуме, порядка 1,6 тысячи вагонов. Мы хотим сделать миксовый вагон, чтобы были и сидячие (места - ред.), и спальные, и СВ. И чтобы все было в одном поезде", - рассказал Пегов.

По его словам, итоговый объём заказа будет зависеть от цены и того, когда будут конструкторские проработки. Производитель обещает представить их в конце года, добавил Пегов.

Составность таких поездов может быть до 10 вагонов, чтобы можно было сдваивать и раздваивать.