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РИА Новости

РЖД планируют заказать 1,6 тысяч двухэтажных вагонов

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТЫНДА (Амурская обл.), 8 июл - РИА Новости. РЖД могут заказать у "Уральских локомотивов" (совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы "Синара") 1,6 тысячи двухэтажных вагонов с сидячими и спальными местами в одном вагоне, сообщил журналистам заместитель гендиректора перевозчика Дмитрий Пегов.
Президент Siemens в России Александр Либеров в интервью газете "Ведомости", опубликованном в начале декабря 2018 года, сообщал, что компания готова производить в России для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе "Ласточки". Холдинг РЖД в настоящее время эксплуатирует одноэтажные "Ласточки". РЖД в марте текущего года сообщили, что планируют заказать у "Уральских локомотивов" новые двухэтажные электропоезда, производство которых будет организовано в России на той же платформе, что и "Ласточки".
"(Это будет - ред.) не "Ласточка". Это новая разработка. Нам нужно понимать технические характеристики, смогут ли они делать. Если они это сделают, тогда, как написано в меморандуме, порядка 1,6 тысячи вагонов. Мы хотим сделать миксовый вагон, чтобы были и сидячие (места - ред.), и спальные, и СВ. И чтобы все было в одном поезде", - рассказал Пегов.
По его словам, итоговый объём заказа будет зависеть от цены и того, когда будут конструкторские проработки. Производитель обещает представить их в конце года, добавил Пегов.
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"Например, едет 20 вагонов из Москвы, доезжает до Краснодара. Потом одна половина поехала в Анапу, вторая - в Адлер. Потом обратно соединились. Хотелось бы реализовать такой алгоритм на южных направлениях", - пояснил замглавы РЖД.
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Дмитрий ПеговРЖДРоссияЭкономика
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