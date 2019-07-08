В ООН обеспокоены условиями в центрах содержания мигрантов в США

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что глубоко обеспокоена условиями в центрах содержания мигрантов в США, говорится в заявлении пресс-службы УВКПЧ, распространенном в понедельник.

"Как педиатр, а также мать и бывшая глава государства (Чили – ред.), я глубоко шокирована тем, что дети вынуждены спать на полу в переполненных помещениях, не имея доступа к необходимой медицинской помощи и в плохих санитарных условиях", - заявила Бачелет.

Она также подчеркнула, что содержание мигрантов в подобных центрах не должно быть продолжительным, а условия должны соответствовать международным стандартам в сфере прав человека.

Кроме того, Бачелет призвала власти США найти альтернативный вариант для мигрантов, который бы не предусматривал содержание детей и взрослых в таких центрах.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой. Документ, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.