Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T14:35Z
https://ria.ru/20190708/1556313464.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ООН обеспокоены условиями в центрах содержания мигрантов в США

Вчера, 14:35
244
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что глубоко обеспокоена условиями в центрах содержания мигрантов в США, говорится в заявлении пресс-службы УВКПЧ, распространенном в понедельник.
"Как педиатр, а также мать и бывшая глава государства (Чили – ред.), я глубоко шокирована тем, что дети вынуждены спать на полу в переполненных помещениях, не имея доступа к необходимой медицинской помощи и в плохих санитарных условиях", - заявила Бачелет.
Она также подчеркнула, что содержание мигрантов в подобных центрах не должно быть продолжительным, а условия должны соответствовать международным стандартам в сфере прав человека.
Кроме того, Бачелет призвала власти США найти альтернативный вариант для мигрантов, который бы не предусматривал содержание детей и взрослых в таких центрах.
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
21 июня, 08:00
Возможно ли выгнать миллион мигрантов из страны
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой. Документ, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.
Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.
Трамп до этого заявлял, что обеспокоен условиями содержания детей в лагерях, однако обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что при нем условия были гораздо хуже.
Президент США Дональд Трамп
9 июня, 16:37
Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики
511000
Обсудить 0
ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал возможный запрет поставок грузинского вина и воды адекватным
РИА
Новости
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
Здание Конституционного суда в Киеве
Бывший глава Конституционного суда Украины назвал его "проходным двором"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал задержание танкера опасным прецедентом
Лента
новостей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Cоловьев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп
Далай-лама объяснил, почему критически настроен к Трампу
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе
Ципрас покинул резиденцию премьера Греции
Наталья Поклонская
Поклонская напомнила Зеленскому о статусе Крыма
Бойцы народного ополчения ДНР
В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков
В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься
В ОП попросили запретить ведущему "Рустави 2" въезд в Россию
Президент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа
Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Пьяный мужчина
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
Лента новостейМолния