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РИА Новости

В Нигерии 19 человек погибли в ДТП

Вчера, 14:35
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли и семь пострадали в результате ДТП на севере Нигерии, сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой официального представителя Федеральной службы безопасности дорожного движения (FRSC) страны Зубайру Мато.
Сообщается, что инцидент произошел в нескольких километрах от города Такай в штате Кано на севере Нигерии в воскресенье вечером, столкнулись три автомобиля и автобус.
"Всего погибли 19 человек (14 взрослых мужчин, три взрослых женщины и двое детей), семеро получили ранения", - заявил Мато.
По словам представителя FRSC, ДТП было вызвано тем, что водители пытались на большой скорости объехать выбоины на дороге.
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