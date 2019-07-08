В Нигерии 19 человек погибли в ДТП

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек погибли и семь пострадали в результате ДТП на севере Нигерии, сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой официального представителя Федеральной службы безопасности дорожного движения (FRSC) страны Зубайру Мато.
Сообщается, что инцидент произошел в нескольких километрах от города Такай в штате Кано на севере Нигерии в воскресенье вечером, столкнулись три автомобиля и автобус.
"Всего погибли 19 человек (14 взрослых мужчин, три взрослых женщины и двое детей), семеро получили ранения", - заявил Мато.
По словам представителя FRSC, ДТП было вызвано тем, что водители пытались на большой скорости объехать выбоины на дороге.