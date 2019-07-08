Медведев поручил подготовить проект по всероссийской диспансеризации

ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проект поручений в связи с замечаниями по проведению всероссийской диспансеризации.
Глава правительства в понедельник провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого Голикова рассказала о ряде сложностей в проведении диспансеризации в российских регионах.
"Подготовьте проект моего поручения по тем позициям, о которых вы говорили. Я его подпишу, и его нужно незамедлительно довести до сведения всех высших должностных лиц субъектов федерации", - отреагировал Медведев.
Как отметила Голикова, руководителям ряда регионов необходим дополнительный импульс. По ее словам, в трех субъектах – Оренбургской области, городе Севастополе и на Чукотке – не утвержден перечень медицинских организаций, на базе которых должна проводиться диспансеризация, в 16 регионах затруднен поиск медицинских организаций в информационных системах. Кроме того, только в 14 регионах утвержден и размещен график работы поликлиник, согласно которому они могут проводить осмотры людей в вечернее время и в субботние дни.
Кроме того, вице-премьер обратила внимание на формальный подход к проведению этих мероприятий.
"В некоторых субъектах мы видим формальный подход к организации этого процесса. Как я уже сказала, мы должны полностью обеспечить человека удобством при проведении (диспансеризации – ред.), то есть в одном лечебном учреждении. Но в то же время мы фиксируем факты относительно того, что те перечни организаций, которые содержатся в доступной сети, иногда по отдельным видам медицинских исследований не имеют лицензии, несмотря даже на наличие специалистов в этой сфере", - констатировала Голикова.