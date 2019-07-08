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РИА Новости

В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы народного ополчения ДНР
Бойцы народного ополчения ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы народного ополчения ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневые точки украинских силовиков в Донбассе после обстрела ими населенных пунктов ДНР, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.
Ранее в республике сообщили, что украинские силовики 19 раз за минувшие сутки нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР почти 100 мин и артснарядов. По информации администрации Новоазовского района, в результате утреннего артиллерийского обстрела были обесточены 14 населенных пунктов на юге республики, в селе Красноармейское повреждены школы, здание сельсовета, жилые дома.
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"Подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ведения ответного огня огневые точки противника были подавлены", - сказал Безсонов.
Он считает, что усиление обстрелов со стороны украинских силовиков может быть связано с попыткой скрыть небоевые потери. "Усиление обстрелов мирных жилых городов на юге республики связано с тем, что командир 36-го бандформирования, пытаясь скрыть от командования свои большие небоевые потери среди личного состава, отдал приказ усилить ведение провокационного огня по позициям ДНР для последующей выдачи небоевых потерь за боевые", - заявил Безсонов.
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