В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики подавило огневые точки украинских силовиков в Донбассе после обстрела ими населенных пунктов ДНР, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

Ранее в республике сообщили, что украинские силовики 19 раз за минувшие сутки нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР почти 100 мин и артснарядов. По информации администрации Новоазовского района, в результате утреннего артиллерийского обстрела были обесточены 14 населенных пунктов на юге республики, в селе Красноармейское повреждены школы, здание сельсовета, жилые дома.

"Подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ведения ответного огня огневые точки противника были подавлены", - сказал Безсонов.