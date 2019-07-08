Путин назначил Евкурова замминистра обороны

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны, президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта.
Указ вступил в силу в день подписания.
Другим указом в Министерстве обороны разрешено иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.
Глава государства принял отставку Евкурова и назначил врио главы региона Махмуд-Али Калиматова.
Бывший руководитель республики призвал земляков сплотиться вокруг Калиматова.
Евкуров — боевой офицер, служит в вооруженных силах с 1982 года. Участвовал в войне на Северном Кавказе, но наибольшую известность получил как командир российских десантников, которые в 1999 году в ходе знаменитого марш-броска заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) раньше солдат НАТО. За это он получил звание Героя России.
Награжден орденами Александра Невского (2013), "За военные заслуги" (2009), Красной Звезды и Мужества, двумя медалями "За отвагу", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018).