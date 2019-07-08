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РИА Новости

В ОП попросили запретить ведущему "Рустави 2" въезд в Россию

Вчера, 14:29
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой внести журналиста телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию в черный список и пожизненно запретить ему въезд в Россию.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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"Прошу Вас рассмотреть возможность введения "черных списков" на пожизненный запрет въезда на территорию Российской Федерации "журналиста" Георгия Габунии. Публично призываем руководство телеканала "Рустави 2" и руководство Республики Грузия выступить с порицанием и официально извиниться за данную провокацию", - говорится в письме Хамзаева Лаврову (есть в распоряжении РИА Новости).
Член ОП РФ расценивает высказывания журналиста как "PR-акцию" и попытку усложнить "двусторонние отношения, которые имеют глубокие исторические корни".
"Считаю недопустимым такого рода политические выходки оставлять без должного внимания. Хочу напомнить, что на Кавказе принято бережное и уважительное отношение к институту семьи и памяти родителей. Данная выходка полностью противоречит грузинским национальным устоям и кавказскому поведенческому кодексу", - также отметил Хамзаев.
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания грузинского ведущего, заявил, что в Грузии отмечаются "все новые и новые обострения русофобских припадков", в Кремле считают их последствием нежелания государства "приструнить экстремистски настроенных молодчиков".
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