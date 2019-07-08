Симоньян пригласила сотрудников "Рустави 2" на курорты Северного Кавказа

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в качестве ответа директору грузинского телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии пригласила его сотрудников на Северный Кавказ.

Ранее он выражал обеспокоенность за безопасность своих сотрудников после митинга у здания канала.

Начальник Рустави 2 переживает за безопасность сотрудников. А присылайте их к нам отдохнуть. На курорты Северного Кавказа, например. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 июля 2019 г.

Она осудила поведение телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина, чем спровоцировал акцию протеста в Тбилиси.

По ее словам, подобной реакции бы не возникло, если бы он ограничился нецензурной лексикой. Однако Габуния позволил себе оскорбительные высказывания в адрес чужих родителей.

"Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное", — написала Симоньян.

Она добавила, что после таких слов мужчина перестает быть мужчиной и человеком. Так, после подобных высказываний человека не пустили бы на порог ни одного дома, в его семью не выдавали бы дочерей, а с мужчинами семьи не имели бы дел.

"Безусловно, грузины народ прогрессивный, но вряд ли они успели так сильно оторваться от своих кавказских корней. Ч.Т.Д.", — отметила Симоньян.

В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилиси собрались у ее здания, выразив недовольство выступлением Габунии.

Они закидали здание "Рустави 2" вениками, яйцами и бутылками, а также потребовали уволить журналиста и отправить в отставку гендиректора.

Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок Габунии.

Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии. Кроме того, поступок возмутил большое число пользователей Сети в Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес Владимира Путина.