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РИА Новости

Симоньян пригласила сотрудников "Рустави 2" на курорты Северного Кавказа

Вчера, 14:36
29640
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в качестве ответа директору грузинского телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии пригласила его сотрудников на Северный Кавказ.
Ранее он выражал обеспокоенность за безопасность своих сотрудников после митинга у здания канала.
Она осудила поведение телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина, чем спровоцировал акцию протеста в Тбилиси.
По ее словам, подобной реакции бы не возникло, если бы он ограничился нецензурной лексикой. Однако Габуния позволил себе оскорбительные высказывания в адрес чужих родителей.
"Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное", — написала Симоньян.
Она добавила, что после таких слов мужчина перестает быть мужчиной и человеком. Так, после подобных высказываний человека не пустили бы на порог ни одного дома, в его семью не выдавали бы дочерей, а с мужчинами семьи не имели бы дел.
Акция протеста у здания телеканала Рустави-2 в Тбилиси, Грузия. 8 июля 2019
Вчера, 13:03
Сотрудники "Рустави 2" начали увольняться после скандала
"Безусловно, грузины народ прогрессивный, но вряд ли они успели так сильно оторваться от своих кавказских корней. Ч.Т.Д.", — отметила Симоньян.
В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилиси собрались у ее здания, выразив недовольство выступлением Габунии.
Они закидали здание "Рустави 2" вениками, яйцами и бутылками, а также потребовали уволить журналиста и отправить в отставку гендиректора.
Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок Габунии.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе
Вчера, 10:48
Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии. Кроме того, поступок возмутил большое число пользователей Сети в Грузии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес Владимира Путина.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что случившееся — "беда Грузии".
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Скандал вокруг "Рустави 2"Маргарита СимоньянРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Пошли они на фиг эти генацвали.....
8 июля, 16:03
Арсений Понфиленко
2310001
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