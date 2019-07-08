РЖД планируют сократить время в пути между Москвой и Адлером до 20 часов

ТЫНДА (Амурская обл.), 8 июл - РИА Новости. РЖД планируют сократить время в пути между Москвой и Адлером с 24 до 20 часов, в частности, за счет новых поездов, сообщил заместитель гендиректора перевозчика Дмитрий Пегов.

"Мы добиваемся того, чтобы сокращать время до Адлера. Я думаю, если все пойдет нормально, будем стараться в 20 часов укладываться после всех модернизаций и реконструкций", - сказал он.

Ранее Пегов рассказал, что производитель может заказать у "Уральских локомотивов" (совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы "Синара") 1,6 тысячи двухэтажных вагонов с сидячими и спальными местами в одном вагоне.

"Просто у этого поезда больше будет тягово-энергетическая вооруженность, он сможет быстрее разгоняться, тормозить. Поэтому само по себе его движение будет плавное и динамичное, и на этом можно будет время сэкономить", - пояснил замглавы РЖД.