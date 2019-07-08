Мосгоризбирком тщательно проверит подписи всех кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком одинаково тщательно проверит собранные подписи избирателей всех кандидатов в Мосгордуму, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут, комментируя информацию о заявлении нескольких кандидатов о подделке подписей самовыдвиженцев.

Ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Дмитрий Гудков, Дмитрий Клочков и Александр Соловьев сообщили на своих страницах в Facebook о том, что они написали заявления в Следственный комитет, Московскую городскую избирательную комиссию и в прокуратуру с обвинениями нескольких кандидатов-самовыдвиженцев, членов партии "Единая Россия" в подделке подписей. Гудков утверждает, что листы с подписями кандидатов выглядят слишком аккуратными, "свеженапечатанными". Клочков также пишет в соцсетях, что не видел "настоящей работы самовыдвиженцев от "Единой России". Кандидаты отмечают, что подделка подписей избирателей – это уголовное преступление, за которое дают до трех лет тюрьмы и, естественно, снимают с выборов.

Член комиссии Дмитрий Реут отметил, что Мосгоризбирком пока не получал соответствующего заявления и не планирует проводить дополнительную проверку кандидатов.

"Заявления пока не получали. На этом этапе предусмотрена только одна проверка – это проверка подлинности подписей в ОИК (окружной избирательной комиссии – ред.). А уж они проверят все очень тщательно и внимательно, и такой подход одинаков абсолютно ко всем кандидатам", - сказал Реут.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78. Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.