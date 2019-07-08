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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком тщательно проверит подписи всех кандидатов в Мосгордуму

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком одинаково тщательно проверит собранные подписи избирателей всех кандидатов в Мосгордуму, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут, комментируя информацию о заявлении нескольких кандидатов о подделке подписей самовыдвиженцев.
Ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Дмитрий Гудков, Дмитрий Клочков и Александр Соловьев сообщили на своих страницах в Facebook о том, что они написали заявления в Следственный комитет, Московскую городскую избирательную комиссию и в прокуратуру с обвинениями нескольких кандидатов-самовыдвиженцев, членов партии "Единая Россия" в подделке подписей. Гудков утверждает, что листы с подписями кандидатов выглядят слишком аккуратными, "свеженапечатанными". Клочков также пишет в соцсетях, что не видел "настоящей работы самовыдвиженцев от "Единой России". Кандидаты отмечают, что подделка подписей избирателей – это уголовное преступление, за которое дают до трех лет тюрьмы и, естественно, снимают с выборов.
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Член комиссии Дмитрий Реут отметил, что Мосгоризбирком пока не получал соответствующего заявления и не планирует проводить дополнительную проверку кандидатов.
"Заявления пока не получали. На этом этапе предусмотрена только одна проверка – это проверка подлинности подписей в ОИК (окружной избирательной комиссии – ред.). А уж они проверят все очень тщательно и внимательно, и такой подход одинаков абсолютно ко всем кандидатам", - сказал Реут.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78. Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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