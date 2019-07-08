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РИА Новости

Всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни, заявил Медведев

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что мероприятия будут способствовать достижению национальных целей развития в сфере демографии.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Вчера, 14:22
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"Очевидно, что всеобщая диспансеризация это очень важный инструмент в этой работе. Главная задача – предупредить заболевание и его развитие. Причем это касается не только самых опасных – я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые, чтобы была возможность вовремя вмешаться, тогда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь. И мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Глава российского правительства напомнил, что ранее подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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