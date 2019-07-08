Всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни, заявил Медведев

ГОРКИ, 8 июл - РИА Новости. Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что мероприятия будут способствовать достижению национальных целей развития в сфере демографии.
"Очевидно, что всеобщая диспансеризация это очень важный инструмент в этой работе. Главная задача – предупредить заболевание и его развитие. Причем это касается не только самых опасных – я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые, чтобы была возможность вовремя вмешаться, тогда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь. И мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Глава российского правительства напомнил, что ранее подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации.