Три оренбургских компании получат статус резидентов ТОСЭР

ОРЕНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Ясный и Новотроицк Оренбургской области пополнятся тремя новыми резидентами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По его словам, в ТОСЭР моногорода Ясный войдут два предприятия – ООО "Яснотекс", производящее спецодежду и текстильные изделия, и ООО "Восток-СТС", специализирующееся на ремонте и техническом обслуживании промышленной техники. В ТОСЭР Новотроицка войдет ООО "Новотроицкая огнеупорная компания", она займется производством магнезиальных огнеупоров.
"В общей сложности три проекта дают вложения в моногорода более ста миллионов рублей, будут созданы более шестидесяти рабочих мест. Для Ясного и Новотроицка это очень важно, так как сегодня главная задача таких территорий – уйти от зависимости градообразующих предприятий", – процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности вице-губернатора, заместителя председателя правительства области по финансово-экономической политике Наталью Левинсон.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в ТОСЭР в Ясном работают уже три резидента, в Новотроицке – два.