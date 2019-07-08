Три оренбургских компании получат статус резидентов ТОСЭР

"В общей сложности три проекта дают вложения в моногорода более ста миллионов рублей, будут созданы более шестидесяти рабочих мест. Для Ясного и Новотроицка это очень важно, так как сегодня главная задача таких территорий – уйти от зависимости градообразующих предприятий", – процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности вице-губернатора, заместителя председателя правительства области по финансово-экономической политике Наталью Левинсон.