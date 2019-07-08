Медведев включил профилактику абортов в перечень услуг НКО с 2020 года

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил профилактику абортов в перечень общественно полезных услуг, оказываемых НКО, с 1 января 2020 года, соответствущее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень общественно полезных услуг, оказываемых НКО, был утвержден 27 октября 2016 года. Отмечалось, что это позволит социально ориентированным некоммерческим организациям участвовать в оказании услуг наравне с другими хозяйствующими субъектами.

Согласно новой редакции документа, перечень дополняется пунктом "услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию женщины".