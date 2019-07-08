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РИА Новости

Медведев включил профилактику абортов в перечень услуг НКО с 2020 года

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил профилактику абортов в перечень общественно полезных услуг, оказываемых НКО, с 1 января 2020 года, соответствущее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Перечень общественно полезных услуг, оказываемых НКО, был утвержден 27 октября 2016 года. Отмечалось, что это позволит социально ориентированным некоммерческим организациям участвовать в оказании услуг наравне с другими хозяйствующими субъектами.
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
6 июня, 10:38
В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России
Согласно новой редакции документа, перечень дополняется пунктом "услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию женщины".
Уточняется, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Дмитрий МедведевОбщество
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