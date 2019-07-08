Грузинская экономика рухнет при запрете поставок в Россию, заявил Онищенко

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Грузинское виноделие и экономика Грузии в целом рухнут в случае запрета поставок в Россию, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, подчеркнув, что он поддерживает данную меру.

Ранее руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии.

"Тогда грузинское виноделие уже точно рухнет. Потому что, если мы наложим санкции, грузинский народ должен будет спросить со своих политиков, на кого они работают — на Вашингтон или на свой народ", — сказал Онищенко журналистам.

"Если мы это сейчас запретим, экономика Грузии рухнет и никакие им Соединенные Штаты не помогут. Разве можно так себя вести против своего народа?" — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что поддерживает запрет на ввоз в Россию из Грузии вина и воды, но не как врач, а как политик. Вместе с тем он пояснил, что сама процедура запрета производится "очень просто". "Отдается команда. Таможня не пропускает. Там всего два пункта. Это вообще не вопрос, запретили и все",— сказал он.