Матвиенко назвала выходку в эфире грузинского телеканала провокацией

СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Выходка журналиста в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" является омерзительной и циничной провокацией, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В воскресенье грузинский тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Это омерзительная, циничная, недостойная провокация для любого человека, тем более журналиста. Такое недопустимо в человеческих отношениях, я не говорю уже о другом", - сказала Матвиенко.

По мнению спикера, в первую очередь журналистское сообщество должно осудить поведение грузинского телеведущего.

"Важно, что руководство Грузии - президент, премьер, председатель парламента - осудили эту выходку, назвали ее недостойной и неприемлемой. Но для меня ещё более важно, что сами жители Грузии, близкий нам народ, высказали своё возмущение", - отметила она.