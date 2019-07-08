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РИА Новости

Матвиенко назвала выходку в эфире грузинского телеканала провокацией

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Выходка журналиста в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" является омерзительной и циничной провокацией, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В воскресенье грузинский тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:52
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
"Это омерзительная, циничная, недостойная провокация для любого человека, тем более журналиста. Такое недопустимо в человеческих отношениях, я не говорю уже о другом", - сказала Матвиенко.
По мнению спикера, в первую очередь журналистское сообщество должно осудить поведение грузинского телеведущего.
"Важно, что руководство Грузии - президент, премьер, председатель парламента - осудили эту выходку, назвали ее недостойной и неприемлемой. Но для меня ещё более важно, что сами жители Грузии, близкий нам народ, высказали своё возмущение", - отметила она.
По словам Матвиенко, такому журналисту, как Габуния, не место в цивилизованном обществе. "Грузины не могут себе такое позволить, они очень благородные, гостеприимные, доброжелательные. А этому ведущему не место в цивилизованном обществе", - заявила спикер Совфеда.
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