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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр армии Китая сыграет "Очи черные" на "Спасской башне"

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади
Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Оркестр народно-освободительной армии Китая примет участие в фестивале "Спасская башня" и исполнит широко известные в России композиции, в том числе "Очи черные" и "Танец с саблями", сообщили РИА Новости в понедельник оргкомитете фестиваля.
Оркестр НОАК выступит на брусчатке Красной площади во второй раз. Он уже участвовал в "Спасской башне" в 2015 году.
Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир)
1 июля, 11:28
Южная Корея "Единым миром" встретится с КНДР на фестивале "Спасская башня"
"Уже известна программа, с которой выступят музыканты. Они исполнят "Флотский марш", "Заздравную" (музыка Исаака Дунаевского), "Танец с саблями" (музыка Арама Хачатуряна) и романс "Очи черные" (музыка Флориана Германа и Адальджизо Феррариса)", - говорится в сообщении.
Оркестр НОАК был создан в 1947 году, с 1952 года базируется в Пекине. В его состав входят симфонический и духовой оркестры, группа преподавателей духовой музыки и музыкальная студия. Оркестр находится в подчинении у Главного политического управления Военного совета ЦК КП Китая.
Альпийские стрелки из Италии сыграют на Спасской башне
24 июня, 12:12
Альпийские стрелки из Италии впервые примут участие в "Спасской башне"
Сейчас оркестром руководит старший полковник Чжан Хайфэн. Дирижер оркестра – старший полковник Лю Синьбо.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Народно-освободительная армия КитаяКитайРоссия
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