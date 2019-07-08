Оркестр армии Китая сыграет "Очи черные" на "Спасской башне"

Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Оркестр народно-освободительной армии Китая примет участие в фестивале "Спасская башня" и исполнит широко известные в России композиции, в том числе "Очи черные" и "Танец с саблями", сообщили РИА Новости в понедельник оргкомитете фестиваля.

Оркестр НОАК выступит на брусчатке Красной площади во второй раз. Он уже участвовал в "Спасской башне" в 2015 году.

"Уже известна программа, с которой выступят музыканты. Они исполнят "Флотский марш", "Заздравную" (музыка Исаака Дунаевского), "Танец с саблями" (музыка Арама Хачатуряна) и романс "Очи черные" (музыка Флориана Германа и Адальджизо Феррариса)", - говорится в сообщении.

Оркестр НОАК был создан в 1947 году, с 1952 года базируется в Пекине. В его состав входят симфонический и духовой оркестры, группа преподавателей духовой музыки и музыкальная студия. Оркестр находится в подчинении у Главного политического управления Военного совета ЦК КП Китая.

Сейчас оркестром руководит старший полковник Чжан Хайфэн. Дирижер оркестра – старший полковник Лю Синьбо.