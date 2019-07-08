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РИА Новости

Толстой: антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ "протащили" в обход регламента

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Антироссийские резолюции в Парламентской ассамблее ОБСЕ "протащили" в нарушение норм регламента, РФ не оставит это без ответа, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии.
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"Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры. Антироссийские резолюции буквально протащили в нарушение норм регламента и при отсутствии кворума", - сказал Толстой журналистам.
По его словам, резолюции выносились на голосование трижды, и трижды кворум отсутствовал: в зале не присутствовало необходимое число парламентариев – 127, 104, 112 при необходимых 162 делегатах в зале. "Российская делегация попыталась призвать руководство ассамблеи к соблюдению правил, но получила достаточно грубый и жесткий ответ от господина (главы ПА ОБСЕ Георгия) Церетели", - сказал Толстой.
Он заявил, что высказывания Церетели мало чем отличались от скандального выступления журналиста грузинского канала "Рустави 2", оскорбившего президента РФ Владимира Путина. "Напомню, что канал после этого принес официальные извинения и прекратил работу. Ждем извинений и пояснений своих действий от господина Церетели", - сказал Толстой.
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Парламентарий добавил, что "подобное поведение больше соответствует действиям обычных вокзальных жуликов, карточных шулеров и дворовых наперсточников, чем работе руководства уважаемой европейской международной площадки".
"Все это хамство в ПА ОБСЕ вдохновляет говорящих обезьян вроде Габунии на дворовое хамство. Мы не оставим эти действия без ответа", - заключил Толстой.
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