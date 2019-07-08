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РИА Новости

Кузнецова: прогноз по состоянию избитой в Ингушетии девочки не подтвердился

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Положительные прогнозы по состоянию избитой девочки из Ингушетии не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
6 июля, 21:04
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
"К сожалению, те прогнозы, о которых говорили ранее, не подтверждаются. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр, за каждый новый шанс, возможность. Сейчас боятся за левую ручку. В отношении других медицинских подходов и ситуации развития здоровья именно в отношении того, что будет сделано конкретно, мы узнаем на будущей неделе, когда пройдут все консилиумы", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник в рамках всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
Также омбудсмен отметила, что сейчас ведутся консультации и приглашаются новые специалисты, в том числе вернется хирург Валерий Митиш, директор клиники Рошаля, который вел девочку, когда она была в Ингушетии.
"Специально вернется хирург, который вел эту девочку, еще когда она находилась в Ингушетии, по телефону, буквально шаг за шагом, это Валерий Афанасьевич Митиш, директор клиники Рошаля. Он вел по телефону всю операцию, которую проводили доктора в Ингушетии, еще когда девочка находилась там. Он придет для того, чтобы уже окончательные решения были приняты", - сказала Кузнецова.
Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжелом состоянии, и улучшений в руках нет, но от операций пока решили воздержаться.
8041621418
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Анна КузнецоваИнгушетияПроисшествия
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